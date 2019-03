Quique San Francisco, en la noche de su 64 cumpleaños, se ha sentado por primera vez en 'Sábado Deluxe' para demostrar que no tiene pelos en la lengua

Quique San Francisco, bebedor de cerveza nato, fama de Casanova, actor, monologista, cierrabares confeso y mil definiciones más. Así es el artista, que ha acudido por primera vez en su vida a un ‘Sábado Deluxe’ para demostrar que no existe nadie con menos pelos en la lengua. Desde confirmar, vía su característico humor, sus excesos con las drogas hasta su actual hogar: un hotel. La vida de Quique San Francisco bien podía valer una novela, pero la ha resumido bien empezando por las “23 operaciones” que lleva en su cuerpo, especialmente en su pierna, gravemente afectada por un accidente de moto. El actor vive en un hotel pese a llevar año y medio buscando un piso, eso si, más barato que el de Kiko Matamoros: “es inmensamente rico, a mi me cuesta menos”.

"Estoy harto de ligar", comentaba Quique San Francisco, que entre su largo historial sentimental se encuentra Rosario, hermana del que fuera su gran amigo Antonio Flores. Pero también ha tenido palos en la vida, como un ex representante que le robó "200.000…. 300.000 euros, los números no son mi fuerte". Patriota reconocido, sigue llevando una bandera española en su moto y en su pulsera: "la bandera española está con decimillas". ¿Partido al que votar? "soy de los que creo que habría que elegir por personas, no por partidos".