Horas después de que se haya resuelto la subasta de la casa de Toño Sanchís, Belén Esteban ha pronunciado sus primeras palabras. Lo ha hecho al comienzo del programa de ‘Sálvame’ este martes, revelando lo feliz que se encuentra con el cierre de la puja. Con una oferta final de 376.000 euros, la colaboradora cobrará casi el total de la deuda que el mánager contrajo con ella así como el banco, pues el nuevo propietario se debe además subrogar la hipoteca de 266.815 euros. Pero, ¿cómo está ella? “Estoy muy feliz”, decía con una gran sonrisa.

Sin embargo, se ha mostrado muy cauta en sus declaraciones y ha preferido esperar a la luz verde de sus abogados. “Hasta que no vea a mis abogados y me den el ok, no voy a decir nada. Pero hay muchas cosas que dijisteis ayer y son mentira”, ha apuntado. “Quien se queda la casa, se queda la deuda de la hipoteca y vosotros dijisteis que no, por ejemplo”, ha añadido Belén Esteban. Aunque estas palabras no han sido las más llamativas. Belén Esteban ha asegurado que ella conoce la identidad del nuevo dueño de la casa de Toño Sanchís y ha dejado una pista que aumenta la tensión sobre esta polémica entre ambos. “Lo único que tengo que decir es que estoy muy contenta y cuando el abogado me permita os vais a echar las manos a la cabeza“.

Además, ha querido puntualizar la cantidad a la que tendrá que hacerse frente. Y es que el nuevo propietario tendrá que hacerse cargo de 642.815 euros (266.815 euros correspondientes a la hipoteca y 376.000 serán para la de San Blas), dinero al que hay que sumar también lo de "Hacienda". Los gastos de notaría, escritura y de hipoteca suelen ser entre un 10 y un 12 %, por lo que es un alto precio que se había pasado por alto.