Poty no ha tenido una vida fácil, más bien todo lo contrario. La catástrofe ha golpeado en varias ocasiones a su familia y él mismo lo cuenta

Desde que saltase a la fama como profesor de coreografía de ‘Operación Triunfo’, Poty Castillo es uno de los rostros destacados allá por donde va. Su amistad y posterior desencuentro con David Bustamante, así como su afinidad con Paula Echevarría le han convertido en protagonista de manera indeseada por él. No obstante, durante su último acto promocional, un evento a favor de la lucha contra el cáncer infantil, ha hecho una introspección al desvelar el drama que sufrió su familia hace algunos años.

Poty se rompe al recordar la tragedia vivida: “No he perdido a nadie cercano de cáncer infantil, pero mi padre falleció de cáncer, mi madre pertenece a la AECC, mi hermano murió con 33 años de una peritonitis, mi madre ha perdido dos hijos”. Y es que el cáncer es una enfermedad de la que nadie está exento: “Es todo muy significativo, se revuelven cosas, yo no lo conocí pero mi madre me cuenta eso. Luego unos años después vuelve a perder otro hijo, es terrible. El cáncer nos puede tocar a todos, parece que les pasa a otros siempre, pero…”, cuenta el coreógrafo.

Aprovechando la coyuntura, Poty ha desvelado que el origen de su nombre -Javier- se debe a una terrible experiencia: “Mi madre nos cuenta una cosa, que yo no lo he vivido, pero que es un dato muy significativo en mi vida. Mi madre, el día que murió mi hermano con 9 años, no pudo ir a su entierro porque me estaba pariendo a mí”. Por ello, decidieron llamarle igual que el fallecido. Un recuerdo que Poty no olvida y que ahora ha sacado a la luz.