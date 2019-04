El actor y la argentina rompieron su relación hace unos meses por la distancia.

Pepe Barroso Jr. está de enhorabuena. El hijo del dueño de Don Algondón y Mónica Silva no solo acaba de debutar en la pequeña pantalla, sino que además parece que se está recuperando poco a poco de su segunda ruptura de la artista argentina Martina Stoessel.

Aprovechando el buen clima de la capital, Barroso salió a dar un paseo por las calles de Madrid en compañía de una amiga. Una misteriosa y atractiva joven rubia con quien se le vio en actitud muy cómplice y cercana, compartiendo risas y confidencias.

Han pasado apenas tres meses desde que Tini confirmara a la popular revista argentina ‘Gente’ su ruptura con el modelo y actor: “Volvimos a tomar la decisión de poner fin a la relación, con el amor y el respeto que nos tuvimos siempre. Me acompañó amorosamente todo el año y sabe que contaremos el uno con el otro cuando lo necesitemos. Las razones son muy íntimas. Pero no hubo conflicto. Todo se resolvió tras mucho diálogo y con todo el cariño“, remarcó la artista. Una decisión muy meditada que no pillaba por sorpresa ni a la pareja ni a sus allegados, ya que, desde que se conocieran en 2016 durante el rodaje de un vídeo de la cantante, ya habían roto en una ocasión.

Nuevos proyectos

Por ahora se desconoce el tipo de relación que mantiene Barroso con su misteriosa y atractiva acompañante, pero lo que sí se sabe es que el joven se encuentra muy centrado en su faceta profesional. El hijo de Mónica Silva acaba de debutar como actor de la mano de Bambú Producciones.

Pepe se ha puesto en la piel de Miguel Santos en la serie “45 revoluciones”, un drama ambientado en los años 60 que gira en torno al nacimiento de una discográfica. Miguel Santos es un joven de madre inglesa que lleva toda la vida viviendo a caballo entre Londres y Madrid y que decide instalarse en España para trabajar como ayudante de producción.

Aunque por ahora va a estar centrado en su faceta de actor, Pepe no tiene intención de dejar de lado su carrera de modelo y su vena empresarial, ya que tiene una firma de camisetas solidarias y sostenibles llamada Venice Beach.