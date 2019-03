Penélope Cruz da plantón a los Fotogramas de Plata

Penélope Cruz ganó el Fotograma de Plata a Mejor Actriz por su papel en 'Todos lo saben', pero no acudió a la gala y no pudo recogerlo

Parece que Penélope Cruz no termina de acertar. Su papel en ‘Todos lo saben’ ha sido de lo más aplaudido y por él ha optado a numerosos premios esta temporada. Si bien es cierto que el Goya se le resistió, anoche la de Alcobendas se alzó con el premio Fotogramas de Plata, sin embargo no estaba allí para recogerlo.

En lugar de Pe, fue Inma Cuesta quien subió al escenario para recoger el galardón y leer un cariñoso mensaje de Penélope.

“Muchísimas gracias, siento mucho no poder estar ahí. Quiero agradecer el premio a todos los lectores que me han votado y a esta maravillosa revista por su apoyo y cariño desde el principio de mi carrera. Me gustaría felicitar a las otras actrices nominadas en todas las categorías por sus maravillosos trabajos. Le doy las gracias otra vez al genio Ashgar Farhadi por su generosidad y por su confianza, ha sido un personaje muy duro pero una de las experiencias que mas me han hecho crecer como actriz. Quiero compartir el premio con Asgar y todos los actores, actrices y técnicos de la película. Especialmente con mi querida Inma, que os está leyendo ahora mismo este mensaje. Muchas gracias a todos y que paséis una feliz noche”.

Con estas palabras, la musa de Pedro Almodóvar agradecía el que, por ahora, ha sido su único premio de la temporada.