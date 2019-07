Penélope Cruz es una de las actrices españolas más internacional y en su última entrevista ha desvelado una de las cosas que más le pesan de su primera maternidad

Penélope Cruz ha concedido una entrevista a su amiga Gwyneth Paltrow y ha aprovechado la complicidad que hay entre ellas para desvelar algo de lo que se arrepiente y que tuvo lugar al convertirse en madre por primera vez.

«La primera vez me obligué a mi misma a ser una superwoman, empeñada en dar a luz de forma natural y doce horas después dejar el hospital en tacones. Ahora echo la vista atrás y me pregunto ¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Quién te pidió que no delegaras, que sintieras que tenías que hacerlo todo por ti misma las 24 horas del día y te olvidaras de cuidarte?». Pero Pe aprendió la lección y al dar a luz a su segundo bebé, cambió radicalmente de estrategia. «Decidí que iba a estar tres días en el hospital. Estaba en la cama con el bebé y venían mi hijo y mi marido, que me ayudó mucho. Necesitas darte cuenta de que necesitas comer, dormir y darte una ducha».

El matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem es completamente hermético en lo que a su vida privada se refiere, por lo que las palabras de la ganadora del Oscar han sido de lo más sorprendentes.