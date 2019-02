Las frases más reveladoras del polémico libro de Pedro Sánchez

‘Manual de resistencia’, el libro de Pedro Sánchez que hace escasas horas salió a la venta, encierra multitud de sorpresas. Tantas que en tan solo unas horas ha logrado que sus frases sean analizadas en redes sociales, pues muchas de ellas son reveladoras. El presidente del Gobierno se ha confesado en esta obra literaria en la que además, desvela haberse sentido “un intruso” entre los barones del PSOE:

“Begoña me esperaba con lágrimas en los ojos”

“Era evidente que existía una corriente de opinión que planteaba nuestro paso a la oposición, pero para ello debíamos abstenernos y dejar gobernar a Rajoy. Yo les pedía claridad. […] Sin embargo optaron por una maniobra: la dimisión de 17 miembros de mi Ejecutiva con la que pretendían forzar mi dimisión. […] Todo fue terriblemente duro. Me permitió saber a quién podía considerar mi amigo y a quién no. […] Al llegar a casa, Begoña me esperaba con lágrimas en los ojos porque no entendía bien lo que había sucedido. Empecé a cobrar conciencia de la capacidad de resistencia que yo podía llegar a tener”, escribe en su obra literaria.

Primer cambio al llegar a Moncloa: cambiar el colchón

Como anécdota, Sánchez, asegura en su libro que la primera medida que adoptó al llegar al Palacio de la Moncloa fue cambiar el colchón de la cama y pintar el dormitorio principal. Así lo afirma, a modo de “broma”, al inicio del primer capítulo de su obra. “Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña”, comienza diciendo. “Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio” y pintar la habitación de La Moncloa en la que viviría lo siguientes meses.

Desplantes por parte de Susana Díaz

“Unos meses después, cuando comenzaron sus dificultades para formar gobierno en Andalucía, me ofrecí para gestionar con Pablo Iglesias lo que fuera necesario, pero ella prefirió hablarlo directamente con él. Hubo numerosos desplantes en público y en privado, destinados a mí, pero que hacían un daño enorme al partido. Hasta tal punto fue así que el propio Felipe González hubo de intervenir”

Su amistad con el rey Felipe

“Se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó, y sigue superando a día de hoy, lo institucional”, dice Pedro Sánchez.

Su confusión entre Fray Luis de León y San Juan de la Cruz

Este libro que llegó este martes a las librerías ya tiene algún error detectado. De hecho, Sánchez ha confundido una cita de San Juan de la Cruz con una de Fray Luis de León, momento que ha provocado multitud de críticas en redes sociales. "No dijeron nada, solo 'buenos días' y un abrazo. Se subieron al coche y me preguntaron: ¿A Ferraz?. Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: 'Como decíamos ayer..".