Patricia Conde, multada por Hacienda tras la declaración del portero de su casa

Patricia Conde deberá pagar una cuantiosa multa a Hacienda tras la sorprendente declaración de su portero, que discrepa con su versión

Patricia Conde deberá pagar a Hacienda parte de la multa que se le lleva reclamando desde 2017, sin que esto signifique que queda exenta de pagar la cantidad total, ya que todavía hay abiertos varios litigios.

En la última sentencia, la Agencia Tributaria condena a la humorista y presentadora a pagar una multa de 58.180 euros por haberse deducido el IVA de la compra y la reforma de un piso en la Moraleja, además de de gastos de vestuario, tratamientos de belleza y cosméticos. Cuando recurrió la multa, Patricia aseguró que el inmueble no era su residencia habitual, sino que allí se iba a establecer la sede social de su empresa de representación y ‘showroom’ y que precisamente por ello se había llevado a cabo una gran obra. Pero Hacienda ha rechazado esta justificación apoyándose no solo en la falta de actividad de dicha empresa sino también en el testimonio del portero de la finca, que ha asegurado que la presentadora vivía allí.

Cuando hace casi dos años su nombre apareció junto al de numerosos artistas en la lista de morosos de Hacienda, Patricia Conde no dudó en aclarar lo que había ocurrido a través de su cuenta de Instagram, asegurando que ella llevaba muchos años pagando sus impuestos religiosamente. “Por supuesto que pago mis impuestos en cantidades astronómicas y desde que era una niña. Y no he dejado de pagarlos ni un solo día (…) La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte”. Y seguía “Dilucidar quién está en lo cierto, si Hacienda o quienes me asesoraron, corresponde a los Tribunales, y a fecha de hoy todo está pendiente de sentencia por parte de los mismos”, por lo que quizás, tras este nuevo varapalo judicial, Conde vuelva a explicar su posición más pronto que tarde, aunque por ahora ha preferido seguir su vida como si nada. | [LEER MÁS: Terelu Campos y Alejandra Rubio, inesperadas compañeras de trabajo]