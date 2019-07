Dentro de una larguísima trayectoria que comenzó hace casi treinta años, Javier Bardem está a punto de interpretar uno de los papeles más curiosos y seguramente menos pensados. Según adelanta el medio especializado ‘Deadline Hollywood’, el oscarizado actor español está en conversaciones para convertirse en el Rey Tritón (padre de Ariel) en el remake de acción real de ‘La Sirenita’.

Oscar-winner Javier Bardem is in talks to join Disney live-action remake of #TheLittleMermaid https://t.co/m7oKtGA97y

