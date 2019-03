'Los Javis' son unos maestros del espectáculo y ayer lo volvieron a demostrar en 'El Hormiguero' tras pedirle a Pablo Motos que les casase

‘El Hormiguero’ es uno de esos programas de televisión en los que parece que todo es posible y si alguien lo duda que le pregunte a ‘Los Javis’. Anoche los creadores de ‘La llamada’ acudieron al programa de Pablo Motos donde, para sorpresa de todos, terminaron casándose en directo.

El motivo de su presencia en el plató de las hormigas era hablar del inicio del rodaje de la tercera temporada de ‘Paquita Salas’ y del lanzamiento de su propia línea de ropa, pero la espontaneidad de los directores hizo que su visita al programa terminase de manera muy inesperada.

La pareja ya había manifestado en el pasado su intención de casarse y dado que en un momento dado se publicó que lo habían hecho, el presentador se interesó por cuál era su estado civil. “No nos hemos casado porque no hemos tenido tiempo. Tiene que ser otro proyecto que saquemos entre proyectos”. confirmó el que fuera protagonista de ‘Física o química’, a lo que Ambrossi dijo: “¿Por qué no nos casamos ahora mismo?” y Calvo añadió: “Cásanos Pablo”.

Ni corto ni perezoso, Motos organizó el enlace en cuestión de segundos y arrancó su discurso con humor. "Amigos, estamos aquí reunidos para uniros ilegalmente. Para ello lo único que necesitamos es amor y me gustaría que me dijeseis cada uno lo que más le gusta del otro". Javier Ambrossi fue el primero en pronunciar sus 'votos': "Yo, Javier, estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante". En su turno Calvo declaró que "estoy contento de que seas mi brújula, que siempre que no sé lo que hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño, me llena".