Pablo Motos recibió en 'El Hormiguero' a Amaia Salamanca y Javier Rey y su pregunta acerca del nuevo look de la actriz no sentó bien a muchos internautas

Pablo Motos sigue siendo uno de los grandes afortunados de la parrilla televisiva, contando en ‘El Hormiguero’ con prácticamente todos los rostros del momento semana tras semana. Anoche fue el turno de Amaia Salamanca y Javier Rey y, una vez más, una de las preguntas del presentador a una invitada levantó un gran revuelo en las redes sociales.

Mucho más rubia de lo habitual, Amaia Salamanca entró al plató en el descapotable en el que lo hacen los miembros del ‘club platino’, que son todos los invitados que han ido al programa de las hormigas al menos diez veces. En lo que comenzó como un piropo inocente, Pablo le dijo a la actriz que estaba muy guapa con ese color de pelo, pero la pregunta posterior tiró por tierra sus intenciones. “¿Dirías que te cambia un poco la actitud cuando eres rubia? ¿Cuando te tiñes de rubio te sientes de otra forma o no?”.

Salamanca no pudo evitar poner cara de asombro, pero respondió de lo más correcta: “Es que me gusta mucho cambiar de look, con cada cosa nueva que me hago cambio de actitud porque me gusta el hecho de cambiar”. En cambio, el conductor del programa siguió insistiendo: “¿Se lo recomendarías a Javier?”.

Son muchas las ocasiones en las que las preguntas de Pablo Motos a las invitadas de su programa se han puesto en tela de juicio y ayer volvió a ocurrir algo similar en Twitter. “Primera machistada de Pablo motos…preguntarle a Amaia Salamanca si se siente diferente al ir de rubia… Bravo Pablo, en tu linea” o “Muy bien Pablo. Preguntarle a Amaya que si cuando esta rubia se siente diferente. Que pretendías?? Todos nos hacemos una idea”, son solo dos de las reacciones de los internautas, que no dudaron en criticar abiertamente lo que para ellos era una actitud machista del director del espacio. | [LEER MÁS: El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset]