“Va por ti Álex, viva la vida y ánimo luchadores”, con estas emocionadas palabras Ana Obregón dedicaba a su hijo el Premio Naranja con el que la Peña Periodística Primera Plana le homenajeaba por su trato a los medios. La actriz y bióloga intentó mandar un mensaje de esperanza y lucha sin dramatismos, pero en cuanto mencionó el nombre de Álex Lequio apenas pudo contener las lágrimas. No obstante, su hijo no fue el único al que se dirigió en su discurso de agradecimiento, sino que también tuvo unas palabras para el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Dale al play y no pierdas detalle de sus reveladoras declaraciones. | [LEER MÁS: Darek confiesa su mala relación con Ana Obregón]