Alba Carrillo opta por un encierro voluntario en su casa para salvaguardarse de la vorágine mediática y de las críticas tras su ruptura con Courtois. No ha acudido a trabajar a su programa diario en Telecinco

El de Alba Carrillo es el nombre más repetido en las últimas semanas y seguramente mucho más de lo que a ella le gustaría. Su fallido romance con Thibaut Courtois tiene la culpa. Quién le iba a decir a ella que lo que empezó como una incipiente ilusión ha terminado en pesadilla y con la colaboradora sin salir de su domicilio de Madrid para frenar una exposición mediática que comenzaba a ser insostenible para ella. La lluvia de críticas que la ha arreciado desde que se conoció su “amistad especial” con el portero del Madrid motivaron que Alba anunciase que dejaba las redes sociales al denunciar “una masacre” contra ella, especialmente, por parte de ciertos aficionados al fútbol.

LOOK ha podido confirmar que la primera decisión de Alba Carrillo tras romper con Courtois ha sido refugiarse en su casa de Torrelodones (Madrid) todo el día de este lunes y no salir para absolutamente nada. Ni tan siquiera para trabajar. La modelo tampoco ha estado presente en su espacio diario de ‘Ya es mediodía Fresh’, donde es una de las colaboradoras más carismáticas, si bien es cierto que no tiene días fijos para acudir. Algo que habla a las claras del enfado y decepción que siente tras toda la polémica. No quiere salir de su vivienda porque dentro de sus paredes se siente a salvo de la vorágine generada tras su breve idilio con el arquero belga.

La otra decisión fue dejar las redes sociales de manera temporal tras el aluvión de faltas de respeto que sufrió. Sin embargo, no lo ha cumplido y este pasado lunes a mediodía rompía su silencio para publicar unas stories de insultos que ha recibido en las últimas horas por parte de quienes la acusan de ser responsable de las malas actuaciones que está cuajando Courtois. “Cazarecompensas. Menuda manera de joderle a la vida solo por su dinero. Lamentable lo tuyo amiga”, es solo un ejemplo de los mensajes que la maniquí ha compartido con sus seguidores para que estos vean a todo a lo que se enfrenta diariamente. Algunos consideran que el rendimiento del portero ha caído en picado desde que salieron a la luz sus encuentros con Alba Carrillo. En este sentido, Sergio Ramos salía al paso y le echaba un capote de manera indirecta, eximiéndola de culpa alguna. Otra reacción ha sido desactivar los comentarios en sus últimas tres publicaciones para evitar comentarios despectivos, pero los ha recibido de igual manera vía mensaje privado.

Alba Carrillo había depositado muchas ilusiones en esta emergente historia junto a Courtois que se ha ido al traste a las primeras de cambio. En su programa habló de él como alguien “maravilloso”, pero a día de hoy la situación ha virado 180 grados y ya ninguno de los dos se sigue en Instagram. Un gesto clave que denota la ruptura entre ellos. Por su parte, la reacción del futbolista tras el encierro voluntario de Alba Carrillo ha sido acudir a entrenar como cada mañana a la ciudad deportiva de Valdebebas. No obstante, lo hacía con un semblante serio y cara de pocos amigos. A él también le podría estar pasando factura toda la controversia surgida en torno a su historia con la colaboradora y también la complicada temporada del Real Madrid y que, por cierto, ha acabado con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del equipo. Pero eso es otra historia.