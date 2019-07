José Ortega Cano es un padre entregado y, por respeto a Gloria y Kiko, ha preferido guardar silencio sobre lo ocurrido

La ruptura entre Gloria Camila y Kiko Jiménez ya ha sido en sí una de las sorpresas de la semana, pero las acusaciones del tronista hacia la que fuera su expareja y su familia han dejado al entorno de la hija pequeña de Rocío Jurado y José Ortega Cano fuera de juego.

Acostumbrado a torear problemas de todo tipo, el diestro cartagenero ha hablado hoy con ‘Socialité’ y no ha dudado en dejar claro que, por ahora, quiere mantenerse al margen de lo ocurrido entre su hija y el que hasta hace solo unos días era su yerno y uno más de la familia.

«Yo estoy bien, son cosas de la juventud. No puedo decir si me ha dado pena, no se prácticamente nada, es un tema personal de ellos», decía el viudo de Rocío Jurado al programa presentado por María Patiño. Pero ¿Y Gloria Camila? según su propio padre, la exsuperviviente está bien y ha puesto rumbo al sur, concretamente a Andalucía, donde podrá desconectar de la gran polémica que desde hace unos días rodea su -hasta hace muy poco- idílica vida.