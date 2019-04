Omar Montes arrasa durante la presentación de su último disco, al tiempo que se confirma su participación en 'Supervivientes 2019'

‘La vida mártir’, no podía ser otro el título que Omar Montes eligiese para lanzar su último disco a la calle. Esa frase que se ha convertido en chascarrillo popular y que está íntimamente relacionada con el controvertido rapero. Su trabajo ha tenido una buena acogida y, además, se acaba de confirmar su participación en ‘Supervivientes 2019’. Corren buenos tiempo para el exnovio de Isa Pantoja.

Esto último es algo que no es baladí ya que Omar Montes ha conseguido desligarse de la figura de la peruana y ha empezado a brillar con luz propia. En su flamante disco se ve a un artista más depurado musicalmente y con ritmos más elaborados, sin renunciar a su esencia callejera, que aspira a colarse en las listas de éxitos nacionales.

Mención aparte merece su concurso en ‘Supervivientes’, donde aspirará a llevarse la gloria, después de ser pretendiente en ‘MYHYV’, concursante en ‘GH VIP’. Lo que es seguro es que dará mucho que hablar dado su carisma, su sinceridad y su espontaneidad, demostradas siempre. Da la sensación de qué ha conseguido desligarse por completo de la figura de Chabelita Pantoja.

Durante la presentación de ‘La vida mártir’, se vio a un Omar Montes más centrado en su carrera y no tan preocupado de sus andanzas sentimentales, aunque no tuvo reparos en confesar que irá a Honduras “a ligar”. El madrileño confesó que ahora “Estoy muy bien soltero. Entre mi hijo, mi familia, el disco, los conciertos… No tengo tiempo para nada más”. Respecto a si Isa Pantoja ha escuchado su nuevo disco, Montes fue muy irónico: “Se lo goza. Está poniendo alguna que otra frase en el Twitter. Supongo que con alguna canción se sentirá identificada”. | [LEER MÁS: La llamada de Isabel Pantoja destapa los miedos de su hijo Kiko Rivera].