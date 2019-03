Nuria Roca hace las maletas y se va de su casa por esta razón

Hace unos días Nuria Roca compartió con sus seguidores que su casa iba a dar un giro radical. Aunque no deseaba abandonarla ni nada parecido, sí que ella y su familia deseaban reformarla, motivo por el que decidieron hacer las maletas durante un tiempo para así volver a su casa cuando todo estuviese listo. Sin embargo, este asunto parece haberse dilatado. Contratiempo que no ha mermado la ilusión de la presentadora y, prueba de ello, las stories que ha compartido a través de sus redes sociales.

De hecho, ha sido en su Instagram donde ella ha compartido junto a una amiga cómo vaciaba sus armarios o también cómo pedía ayuda a sus fans para que le ayudaran a terminar con la mudanza. Mientras tanto puede que estén en la vivienda que su esposo, Juan del Val, tiene en la capital para escribir. Así lo reveló él escritor a Look: “tengo un piso pequeño alquilado en Madrid que utilizo para poder escribir. Así me puedo alejar durante unas horas del ruido que pueden hacer mis tres hijos en casa… Si no, sería imposible que me concentrara”, confiesa el periodista a LOOK. Mientras tanto, viven entre cajas.

Esta segunda vivienda precisamente salió a partir de la publicación de Nuria. Ella reveló la existencia de esta vivienda, de la que nadie tenía constancia, pues ambos comparten residencia junto a sus pequeños-Juan, Olivia, Pau- en un chalet de las afueras de la capital."Echarse la siesta en casa de tu marido ❤️. Buenas tardes ;)", escribió la valenciana junto a una instantánea en la que tan solo se veían unos pies y un gran ventanal. Residencia que ahora puede haberles servido para sobrellevar las obras de la mejor manera.