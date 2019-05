Nuria Fergó se ve las caras con su exmarido en los juzgados

Nuria Fergó ha acudido esta mañana a los juzgados de Palma de Mallorca para enfrentarse a su ex, José Manuel Maíz, que la demandó hace unos meses por un problema con la custodia compartida. Los hechos sucedieron hace seis meses, cuando Fergó decidió mudarse a Madrid sin tener el consentimiento del padre de la pequeña, que en consecuencia decidió poner los hechos ante el juzgado.

Durante la vista que ha tenido lugar este jueves, Nuria y José Manuel han conseguido llegar a un acuerdo y la jueza encargada del caso ha dado el visto bueno para que la pequeña pueda seguir viviendo en Madrid junto a su madre. En estos momentos, la expareja tiene la custodia compartida de la niña y es él el que se tiene que desplazar para ir a verla.

En octubre de 2011, un año y medio después de darse el ‘sí, quiero’ y apenas cuatro meses después del nacimiento de su hija, Nuria Fergó anunciaba en sus redes sociales, y después de muchos rumores, que había puesto punto final a su matrimonio. “A través del presente comunicado, quiero manifestar mi ruptura matrimonial con José Manuel Maíz. Por consejo de mis abogados se decidió no hacerlo público de forma inmediata, si bien el cariz que han tomado los últimos acontecimientos, me obligan a adelantar el presente comunicado. Es mi deseo manifestaros que no haré ningún otro tipo de declaración al respecto, por lo que os pido el respeto y la atención que siempre se me ha demostrado desde los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión”, dijo.

Desde entonces, la malagueña ha sido muy discreta en lo que respecta a su vida privada. A día de hoy está soltera y su última pareja conocida es Chechu Osinalde, un mallorquín que trabaja como gerente en una empresa inmobiliaria y con el que rompió el pasado verano.