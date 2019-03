Casi seis años después de la muerte de Mario Biondo, el caso vuelve a estar de máxima actualidad tras la filtración de un vídeo de su viuda

En los últimos meses la muerte de Mario Biondo ha vuelto a protagonizar sorprendentes titulares. Después de que la justicia italiana solicitara una tercera autopsia del fallecido y tras la investigación abierta por los tribunales españoles al forense que se encargó del levantamiento del cuerpo y el primer examen, ahora es Raquel Sánchez Silva quien se ha convertido en protagonista, tras la filtración de su declaración de 2016 ante la fiscalía de Italia.

La declaración de Raquel Sánchez Silva

Hace solo unos días que el programa italiano Il Ieni emitió unas imágenes pertenecientes a la declaración que Raquel Sánchez Silva tuvo que hacer ante la fiscalía italiana en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La periodista, que tuvo que declarar junto a otras 8 personas en el marco de una comisión rogatoria por la muerte del que era su marido, fue vinculada con un narcotraficante llamado Nacho Leonardi y, aunque en un primer momento dijo no conocerlo, terminó -tras demostrarse que había tratado con él y que su nombre figuraba entre los contactos de su teléfono- por asegurar que no lo recordaba.

A pesar de la angustia de la presentadora, que llegó a pedir amparo al magistrado de la sala al sentirse atacada de manera personal, el juez y los fiscales determinaron que no había motivo para reabrir el caso Biondo, conociera o no conociera Raquel al traficante.

La tercera autopsia a Mario Biondo y la sombra del homicidio

Tras una larga lucha por parte de los padres de Mario Biondo, el 5 de noviembre del pasado 2018 comenzaba la tercera autopsia al cuerpo del fallecido. Cinco meses más tarde, todavía se desconocen los resultados del examen forense y, según ha confirmado la familia del cámara a este medio, la causa de la espera es una nueva investigación policial lo que ha provocado que, a fecha de hoy, no se conozcan los datos del análisis forense.

Santina asegura que es la policía italiana la que no permite dar a conocer los datos de la última autopsia. Según la madre de Mario Biondo, es un hecho que la propia familia del fallecido ha denunciado y que “podría confirmar el homicidio” lo que la policía italiana está investigando en este momento. ¿Tiene que ver Raquel con este hallazgo? “No, no tiene nada que ver con ella” afirma la italiana a LOOK.

La investigación al forense español

En España el caso de la muerte de Mario Biondo está cerrado como un suicidio. Sin embargo, el pasado 16 de enero fue admitida a trámite una querella presentada por la familia contra el forense que se encargó del levantamiento del cadáver. En el informe firmado por el doctor Abeza Rojo existe una serie de datos, sobre todo en referencia a las horas posteriores al fallecimiento y el traslado del cuerpo al instituto anatómico forense, que no encaja en absoluto con la declaración de los testigos ni, incluso, con las imágenes del suceso que los periodistas tomaron aquella tarde.

La situación actual

Una vez más, como casi siempre desde aquel fatal 30 de mayo de 2013, el caso está en stand by en Italia y cerrado en España. La investigación a la que se está sometiendo al forense en nuestro país es un proceso completamente aparte cuyo objetivo, en ningún momento, es determinar si la causa de la muerte fue otra distinta al suicidio. En Italia, en cambio, se sigue investigando lo que, según la familia Biondo, está cerca de confirmarse como homicidio.