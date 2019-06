Neymar está desolado y vive un calvario en los últimos meses: le acusan de violación, sus patrocinadores le han retirado su apoyo y sus frágiles tobillos le han tenido lesionado casi toda la temporada

Neymar Jr ha tocado fondo y va a necesitar un largo tiempo para volver a asomar la cabeza. La estrella brasileña está teniendo un 2019 para olvidar por varias razones. Su nombre está más en la palestra que nunca después de ser acusado de violación por parte de una modelo brasileña. Cierto o no, ya hay algunos patrocinadores que le están retirando su apoyo y, para colmo, ha sufrido una lesión grave de tobillo este fin de semana que le va a impedir participar en la Copa América con Brasil. Y todo ello después de haber roto su relación sentimental con Bruna Marquezine. ¿Casualidad?

Eran mediados de octubre de 2018 cuando la joven brasileña desvelaba en un evento en Sao Paulo que Neymar y ella habían roto: “Hemos terminado y ha sido una decisión tomada por el”. Además, la actriz dejaba claro que no habían terminado de manera amistosa: “Sólo quiero esclarecer que estamos viviendo un momento muy crítico y peligroso, un momento de mucho odio”. Era la segunda vez que intentaban tener éxito como pareja pero otra vez todo acabó saltando por los aires. El delantero carioca tomó una decisión arriesgada, sin saber que lo peor para él estaría por venir.

Neymar buscó refugiarse en el fútbol, pero tampoco pudo. A las pocas semanas de quedarse soltero se fracturó un hueso del pie que le tuvo varios meses apartado de los terrenos de juego. Esta dolencia le hizo perderse los partidos más importantes con el Paris Saint Germain. Su lesión sacó a la luz discrepancias con el entrenador y la directiva que han puesto en jaque su continuidad en el equipo este próximo verano. ‘Ney’ se fue al PSG para brillar y por el momento las cosas no le han ido como esperaba.

La supuesta violación

Encadenar diferentes lesiones no es lo peor que le ha pasado a Neymar desde que dejó a Bruna. Hace unos días, Najila Trindade, saltó a la fama al asegurar que había sigo agredida sexualmente por el futbolista. Los hechos habían tenido lugar en un hotel de París. Con el objetivo de desmentirlo, él sacó a relucir la conversación de WhatsApp que tuvo con la modelo, algo que está tipificado como delito: “Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra pesada, una cosa muy fuerte. Me cogió de sorpresa. Es muy malo y muy triste escuchar eso porque quien me conoce sabe de mi carácter y de mi integridad, sabe que yo jamás haría una cosa de ese tipo”, decía el deportista.

El calvario de Neymar parece estar lejos de terminar. Cada vez son más los problemas que rodean al jugador del PSG. Lo cierto es que en medio a tanta incertidumbre, se filtró un vídeo en donde la chica lo agrede en el hotel. Reclama haberse quedado sola. pic.twitter.com/UekSnFBBzI — Iair Iugt 🇦🇷🇮🇱🇨🇱🇵🇾🇧🇷 (@iair_iugt) June 6, 2019

Por si fuera poco, en las últimas horas ha aparecido un vídeo grabado por el móvil de Najila durante la noche que tuvo lugar la supuesta violación. En él se ve a ambos en la cama hablando, hasta que se incorporan y ella le propina dos bofetadas. Él trata de defenderse y en ese momento se corta la imagen. Por el momento hay muchos interrogantes al respecto y nadie se atreve a asegurar quién de los dos tiene razón.

Lo que sí que está claro es que la imagen pública de Neymar ha quedado dañada y eso se traduce en que algunos patrocinadores ya han decidido cancelar el acuerdo de colaboración con él, reduciendo sus ingresos. Las marcas no quieren tener como reclamo a alguien que está acusado de violación, por mucho que se trate de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Si pensaba refugiarse en el fútbol, tampoco podrá hacerlo. Una nueva lesión en un tobillo (la tercera en el mismo en muy poco tiempo) ha dado al traste con su ilusión de participar en la Copa América que se disputa a mediados de este mes de junio. Neymar vive sumido en una espiral negativa y quizás esté pensando que romper con Bruna a lo mejor no ha sido una buena decisión.