Neymar declara ante la Policía tras ser acusado de violación

Neymar sigue sumido en su particular encrucijada tras ser acusado de un delito cibernético y de violación a una modelo brasileña. El astro ha declarado en Río de Janeiro ante una gran expectación mediática y medidas de seguridad.

Neymar se ha enfrentado a las cámaras en Río de Janeiro, donde ha acudido esta pasada madrugada para declarar ante la Policía. El futbolista está acusado de un delito cibernético que cometió al publicar los mensajes de WhatsApp que compartió con la joven que le acusa de violación y agresión y en la que se ven fotos íntimas de ella. Estuvo acompañado durante su comparecencia ante las autoridades por su padre, sus abogados y envuelto en una marabunta de periodistas y fuertes medidas de seguridad.

A su salida, Neymar quiso agradecer todo el apoyo recibido durante este duro proceso que le ha situado en el ojo del huracán: “Quiero agradecer todo el apoyo, por los mensajes que todo el mundo me mandó, a mis amigos, a todo el mundo que me está acompañando gracias por el cariño, decirles que me sentí muy amado y agradezco por ello”.

Hay que destacar que en Brasil está tipificado como delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o vídeos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima. Quien lo incumpla se enfrenta a una pena de cárcel de 1-5 años. Ahora, Neymar se centrará en recuperarse de una grave lesión que le ha impedido participar en la Copa América con Brasil y en demostrar su inocencia tras las acusaciones de violación y agresión sexual.