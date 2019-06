Natalia Rodríguez está de enhorabuena. La que fuera concursante de ‘Operación triunfo 2001’ acaba de estrenar su nuevo single, ‘De nada’, una movida canción que apunta a ser uno de los temas del verano. El trabajo no es el único terreno en el que le va bien a la cantante gaditana y es que este 2019 celebra su 12ª aniversario con su chico, el futbolista Álex Pérez.

Si bien su relación está más que consolidada, la pareja todavía no ha dado el paso de oficializar su historia de amor con una boda. Y no es que no quieran, es que no han llegado a ponerse de acuerdo. Así lo ha desvelado la propia cantante, “una boda sí que me gustaría. Llevo doce años con mi novio, pero es como si estuviera casada. Pero a mí sí me gustaría esa típica boda idílica, vestida de blanco. Creo que el momento se está acercando. Ya veo indicios por ahí”, asegura.

El problema, según ella, es que cuando comienzan a hablar del tema no llegan a “ningún puerto y se nos quita las ganas de boda. Ese es el motivo por el que aún no me he casado”, confiesa. “Decimos, ¿dónde nos casamos? Yo digo Sanlúcar y él dice Madrid. Sobre la música, a él le gusta más flamenco, y a mí más el pop y la música americana. Yo quiero que sea en una iglesia, y él que sea civil. Él quiere al aire libre y yo quiero en una iglesia. ¡No coincidimos en nada! Por eso llevamos tantos años juntos, porque los polos opuestos se atraen. No nos ponemos de acuerdo, lo de la boda está siendo muy complicado, eso va a ser la Tercera Guerra Mundial”, cuenta divertida.

Sin embargo, parece que tantas “discusiones” están mereciendo la pena ya que Natalia está dispuesta a ceder “un poquito” si él hace lo mismo. “El momento que me lo pida, llegaremos a buen puerto lo más seguro. Espero que me deje decidir a mí mucho”.

El tema de formar una familia es diferente puesto que Natalia es consciente de que tener hijos significa tener que poner en pausa su carrera profesional. "Es muy injusto, si me planteo tener hijos tengo que pararlo todo, pausar mi carrera, reestructurar mi vida, mi casa… Ya no soy yo sola. No sería una mujer independiente como soy ahora. Me gusta no planear nada, no me gustan las rutinas y los horarios. Cuando tienes un hijo todo eso cambia. Es un paso muy importante que tienes que dar y del que tienes que estar muy segura. ¿El momento? Nunca es el momento. Que viene, bienvenido sea, que no viene, no pasa nada", sentencia.