Natacha Jaitt, ex de ‘Gran Hermano’, hallada muerta en extrañas circustancias

Natacha Jaitt, a los 42 años, ha sido hallada muerta en su Buenas Aires natal, en extrañas circunstancias. Alcanzó gran popularidad en España gracias a su paso por 'Gran Hermano 6'

Drama en Argentina. Natacha Jaitt, presentadora de Buenos Aires que alcanzó gran fama en España tras su paso por ‘Gran Hermano 6’ en el 2004, ha sido hallada muerta en un local de fiestas de la capital argentina. Sobre una cama fue encontrada la mujer por los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar su defunción. Los medios argentinos, la ingesta de drogas y alcohol podría ser la causa de la muerte. Todo ello cobra mayor dramatismo al conocerse un mensaje de Natacha Jaitt de hace un año: “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”.

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit 🙄. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

Natacha Jaitt se hizo famosa en España al competir en la casa de Guadalix de la Sierra en la edición número 6 de 'Gran Hermano'. La argentina consiguió el tercer puesto así como el cariño del público. Después, en su país natal, ejerció durante muchos años como presentadora en distintos programas y shows.