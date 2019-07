View this post on Instagram

Querido Arturo, amigo, mentor en la escena. Que tristeza leer que ya no estás, que la vida decide bajar tu telón definitivamente, que ese aroma de tus funciones ya no volverán a girar por España, que ya no me llamarás “chatina” cuando hablemos y que sobre todo no vamos a disfrutarte. Siempre serás “Un hombre de cinco Estrellas” como aquella función de María Manuela Reina que un día nos unió. Recuerdo esas giras largas contigo, con tu compañía de teatro, aquellos retos nuevos para mi, aquellas tablas que por primera vez pise de tu mano. Arturo ha sido de esos actores de teatro de toda la vida que producen funciones sin ayudas, sin subvenciones pero con mucho oficio. Siempre estarás en mi memoria amigo mío, siempre en mi corazón y agradecida del amor al teatro que en nuestras charlas de camerino me inculcaste. Como bien solías decirme, la vida es corta, vívela siempre a tope y de feliz. DEP ❤️ 📸 @holacom