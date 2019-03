Muere Martí Galindo, el mítico colaborador de ‘Crónicas Marcianas’

El actor de teatro fallece a los 81 años y deja huérfanos a personalides tan importantes de la televisión como Paz Padilla.

Martí Galindo (Barcelona, 1937) ha fallecido a los 81 años de edad, tal y como ha informado en su cuenta de Twitter el productor de televisión Josep M. Mainat. El actor fue uno de los rostros más carismáticos de la pequeña pantalla gracias a su colaboración en ‘Crónicas Marcianas’, durante los cinco primeros años de existencia (1997-2002) del exitoso programa de Javier Sardá. De este espacio se recuerda su particular sentido del humor, así como el haber compartido plató con nombres como Boris Izaguirre, Carlos Latre, Fernando Ramos y Rosario Pardo.

En 2002 se retiró de la televisión para centrarse en sus verdaderas pasiones: la ópera y el teatro. Si bien es cierto que nunca se desvinculó del todo ya que protagonizó alguna aparición esporádica en la tele, como en 2017, cuando visitó ‘Qué tiempo tan feliz’ para felicitar a su excompañero Sardá por su libro.

Su muerte ha afectado de lleno a algunos compañeros y amigos de profesión como Paz Padilla, que se ha mostrado abatida en su cuenta de Instagram: “Estoy muy triste!! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos.Bon viatge amic, et recordaré sempre”.

