El motivo de Raphael para suspender su gran concierto en Moscú

Raphael ha tenido que posponer el gran concierto en Moscú que hoy iba a realizar, donde tiene un gran público durante toda su carrera

Muy mala noticia para Raphael. El artista internacional tenía hoy un gran concierto en Moscú para aprovechar su impacto en el público ruso que tantas alegrías le ha dado. Sin embargo, un motivo de salud ha impedido que hoy pueda salir a cantar. “Queridos amigos, siento comunicaros que el concierto de hoy en Moscú se pospone al 10 de abril. Aunque he hecho todo lo posible para poder reunirme esta noche con vosotros, esta mañana he amanecido con una gran disfonía“, comenzaba su comunicado el artista, afectado por no poder seguir su agenda habitual. A sus 75 años, Raphael no quiere dejar de estar sobre los escenarios.

"El médico del teatro me ha recomendado reposo por unos días. Siento muchísimo no poder estar hoy con vosotros… Espero veros en apenas dos semanas. Gracias a todos por el apoyo y la comprensión, ¡os quiero a morir!", finalizaba Raphael su sentido comunicado. No es la primera vez que la voz del cantante le juega una mala pasada antes de un concierto, pero su estado de salud se lo ha impedido en esta ocasión. Su público de Moscú tendrá que esperar 15 días para ver a Raphael en directo.