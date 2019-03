En la cena de honor que tendrá lugar en tan solo unas horas en Argentina, los Reyes podrán disfrutar junto al presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada de una noche muy especial. Una velada en la que estarán presentes también empresarios, políticos y personajes relacionados con la cultura como es el caso de Mirtha Legrand. La mítica presentadora de 92 años acudirá al Centro Cultural Kirchner para compartir mesa con la reina Letizia, donde probablemente hablarán de asuntos periodísticos que son del interés de ambas.

Tras una dilatada carrera, Rosa María juana Martínez Suárez (su verdadero nombre), puede presumir de ser la presentadora más anciana del mundo y de además llevar 76 años de manera interrumpida en pantalla. Actualmente lo hace con el programa de entrevistas ‘Almorzando con Mirtha Legrand’ y tiene claro que la jubilación no entra en sus planes: “si me jubilo, me muero”. Aunque no se ha confirmado, su hija ha asegurado a la revista ‘Gente’ que esta invitación está propiciada por el interés de la reina Letizia: “ayer Juliana llamó a mamá, este evento no estaba previsto… Le dijo que la reina Letizia la quería conocer. Es que mucho del programa de mamá sale en los diarios españoles. ¡Es un honor!”.

La también actriz participó en más de 36 películas y fue protagonista en varias ocasiones por su trágica vida. Y es que en tan solo cinco años tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su marido a causa de hepatitis b y al de su hijo por un cáncer de páncreas y ahora permanece al lado de su hija, Marcela. Mirtha, sin duda alguna, será la otra protagonista de la noche en Argentina.