La madre de Carola Escámez parece no querer mantenerse al margen del divorcio de su hija y Miki Nadal a pesar de decir todo lo contrario

Carmen Escámez, la ex suegra de Miki Nadal vuelve a la carga. Es la madre de su expareja y madre de su única hija, Carola Escámez. Hasta ahora desconocíamos si mantenía o no buena relación con su hija puesto que la última noticia al respecto era de junio de 2018, cuando Carmen demandó al entonces matrimonio por no dejarle ver a su nieta. La justicia le dio la razón y desde entonces ve a la niña cuando corresponde.

Este digital se ha puesto en contacto con ella y prefiere no hacer declaraciones relacionadas con su hija y el divorcio por el que está pasando. Pero a juzgar por el último mensaje que ha puesto en redes sociales, la relación madre e hija parece haber recobrado la normalidad. “No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias batallas, pero si necesitan refuerzos, aquí estaré lista para entrar en acción” escribe en una de sus historias de Instagram.

Podría tratarse de algo que nada tuviera que ver con la separación de su hija, pero el mensaje, claro y conciso contra Miki Nadal que publicó la semana pasada, hace pensar que en esta ocasión la intención lleva la misma trayectoria. Hace menos de siete días, Carmen Escámez publicaba ‘qué gracioso estaba hoy en Zapeando Miki Nadal. Ay no… que ya no está en la tele’, y es que el humorista no ha vuelto a salir en pantalla desde que se hiciera pública la noticia de su divorcio.

No se ha dado motivo alguno de su ausencia en plató, pero son muchos los que lo asocian al hecho de que, en el marco de la separación, el presentador ha sido condenado por vejaciones leves a la que fuera su pareja, algo que está en manos de sus abogados y que todavía puede recurrir.