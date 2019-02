Marta Nieto, la actriz española adicta al yoga que aspira a conquistar los Premios Óscar

Marta Nieto aspira, junto a su pareja el director Rodrigo Sorogoyen, a triunfar en los Premios Óscar con 'Madre', un cortometraje. Descubre todos los detalles de la actriz que estará en boca de todos

Marta Nieto está en la boca de toda España. La actriz originaría de Murcia ha conseguido ir a los Premios Óscar, el certamen más prestigioso del séptimo arte. Un hito que, a sus 37 años, lo abalan una dilatada experiencia tanto en el cine como en la pequeña pantalla. La actriz acude a la cita de Los Ángeles acompañada de su pareja sentimental y profesional, Rodrigo Sorogoyen. El director español de moda, que ha triunfado recientemente en los Premios Goya con ‘El reino’, presentó hace un año y medio ‘Madre’, el cortometraje que aspira a llevarse una ansiada estatuilla dorada. Pese a llevar su relación sentimental con discreción, alejados de los photocalls como pareja, Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen han afrontado los compromisos mediáticos previos a la gran cita más unidos que nunca.

En una pasada entrevista con ‘La Verdad’, Marta Nieto no dudó en deshacerse en elogios hacia su pareja. “Es un novio maravilloso, al que admiro enormemente y que me inspira todo el tiempo. Ahora sí que siento que he encontrado a alguien con quien puedo construir una vida en común desde un sitio sereno, alegre e intenso también”, comentó la actriz sobre Rodrigo. La actriz es, además, madre de un pequeño de más de siete años, la luz de su vida. Nieto se separó del padre a los ocho meses de nacer su hijo, aunque su relación ha sido cordial, llevando con normalidad la situación. A Rodrigo Sorogoyen lo conoce desde hace más de 11 años. En el 2008, Marta fue una de las actrices de la primera cinta que dirigió, ‘8 citas’, pero no fue hasta hace al rededor de tres años cuando la relación pasó de amistad a romance.

Adicta al yoga, su gran pasión

Si hay algo, además de la interpretación, que fascina a Marta Nieto es su pasión por el yoga. “Con el yoga he conseguido equilibrar esa necesidad de sentirte bien y de lucir bien, con el convencimiento de que la belleza es una actitud”, relató Marta Nieto sobre su gran hobby. Su pasión es tal que llegó a tener un canal de Youtube dedicado al yoga y a la comida saludable, actualmente dicho canal permanece inactivo. El proyecto de crear un centro físico donde poder ejercer de profesora también ha estado en la mente de Marta Nieto.

Ariadna Gil, otra española en la alfombra roja

Ariadna Gil también acudirá a la gran gala de los Premios Óscar para acompañar a su pareja, Viggo Mortensen, que opta a llevarse un galardón por su papel en ‘The Green book’. La pareja de actores se conoció en el rodaja de ‘Alatriste’. Ariadna Gil decidió entonces poner fin a su relación con el director y escritor español David Trueba, padre de sus dos hijos, y comenzar un noviazgo con Mortensen que todavía perdura. Pese a tener una relación consolidada, no es habitual ver a Ariadna Gil acompañar al estadounidense en las alfombras rojas.