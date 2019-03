Marta Hazas sobre Paula Echevarría: “es una disfrutona”

Marta Hazas no para. Tras triunfar con la serie ‘Pequeñas coincidencias’, dirigida, producida y protagonizada por su marido, Javier Veiga, la actriz se ha convertido en la nueva imagen de una firma de cosméticos. Una gran cantidad de trabajo que, aunque seguro le quita mucho tiempo de su día a día, no ha hecho que deje de lado su vida social. Si bien hace mucho que no comparten una fotografía en la que salgan juntas, Marta y Paula Echevarría son muy buenas amigas, tanto que la protagonista de ‘Velvet’ tiene una forma muy cariñosa de describir su relación con Miguel Torres. Dale al play y descubre todas sus declaraciones. | [LEER MÁS: Candela Acevedo, ingresada “por una infección muy grave”]