Mario Vaquerizo se ha atrevido a hablar de su muerte y él sabe cómo quiere que sea su funeral y el reparto de sus pertenencias

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más queridas del panorama artístico español. Quizás por su simpatía, por su transparencia o por su atención constante a la prensa y el público. Sea por lo que sea, el matrimonio consigue acaparar titulares haga lo que haga.

Hace unos meses el líder de las ‘Nancys rubias’ desveló en ‘Sálvame Deluxe’ que padecía una enfermedad degenerativa que le había quitado las ganas hasta de hacer el amor. Ahora, seis meses después, el artista se encuentra muchísimo mejor y se ha confesado -junto a su mujer-con la revista Shangay, desvelando cuáles son sus planes para después de la muerte.

«Yo soy de los que quiero que cuando me muera me hagáis un gran funeral, que lloréis constantemente, y lo digo en serio«, confiesa Vaquerizo. Pero más allá de eso y dado que no tienen hijos, el representante ha desvelado que su hermana Marta es su albacea y que ya tienen hecho un testamento: «No queremos que se haga ni una fundación ni nada. Nuestras cosas son nuestras cosas y nos gustan mucho. Queremos que se las repartan nuestros amigos. Tenemos un testamento hecho, algo que es de sentido común. Para evitar un marrón a la gente que se quede. Por supuesto que tenemos separación de bienes. Yo tengo cosas que a mí me importan mucho, pero que entiendo que no tienen ningún valor…».