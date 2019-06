Esto es lo que Mario Casas ha aprendido de su personaje más sexual

El último papel que ha interpretado Mario Casas en la serie erótica 'Instinto' le ha dejado huella. No te pierdas qué le ha enseñado y qué es lo que más le desquicia de su hermano. Los hermanos Casas se confiesan

Mucho se ha escrito sobre ‘Instinto’, la serie de Movistar + y de contenido erótico que protagonizan Mario Casas y su hermano Óscar. No ha sido un papel más para ambos y la interpretación de sus respectivos personajes les ha dejado huella. Buena muestra de ello la dejan durante su entrevista en ‘The Luxonomist’, donde se sinceran sobre qué ha significado para ellos esta producción y en la que cuentan divertidas anécdotas entre ellos.

Mario Casas interpreta a Marco Mur, un hombre introvertido, poco empático y con determinados trastornos sexuales. Ha sido uno de sus papeles más arriesgados a los que se ha enfrentado: «Es complicado hacerlo pero fue mi decisión. Mur es un tío que no va a caer bien, con el que no vas a empatizar y, tal vez, en la última secuencia del último capítulo le vas a entender porque descubres quién es y que es así por lo que le ha pasado cuando era un niño. No hemos querido ir a lo fácil y ese es el reto, pero también el riesgo», comenta Mario.

Casi sin querer, el mayor de los Casas desvela que este papel le ha cambiado un aspecto importante en su día a día: «También te digo que voy cogiendo cosas de los personajes, me he dado cuenta con el tiempo. Y el orden meticuloso lo he perfeccionado con Mario Mur, me he vuelto obsesivo compulsivo con la ropa. No lo era tanto antes».

🎬 @mario_casas: "@oscar_casas_ se ha tirado a la piscina con algo que me parece muy valiente por su parte y de admirar. A mí me encantaría hacer un personaje como el suyo". 📽 https://t.co/UeeLWYaUr7 By @amalia_enriquez — The Luxonomist (@TheLuxonomist) June 18, 2019

El hecho de trabajar juntos ha unido a los dos hermanos, pero también ha habido tiempo para chocar. Preguntado por qué es lo que más le desespera de su hermano, Óscar Casas responde: «Que siempre tiene que llevar la razón. Entra en un bucle y llega a desquiciarte de verdad. Tiene la habilidad de hacerlo muy rápido y hay momentos que le quieres ahogar», comenta de manera irónica. A Mario, lo que más le saca de sus casillas con su hermano es «¡que me robe la ropa del armario! Más de una vez me he puesto de muy mala leche con eso. No me gusta que me la coja y si la quiere ¡que me la pida! Y yo se la dejo, pero me molesta que vaya por detrás sin decirme nada», dice. | [LEER MÁS: Felipe VI, sin perdón para Iñaki]