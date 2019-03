La familia de Mario Biondo, tras conocer los resultados, ha decidido poner una denuncia que ha dado paso a una investigación y a que no pueda hacerse pública la información

El pasado 5 de noviembre de 2018 se realizaba la tercera autopsia al cuerpo del fallecido Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Se esperaban los resultados a principios de enero, pero cuatro meses después no hay noticia alguna de ellos. ¿Qué ha pasado? LOOK ya adelantó que había un contratiempo que había hecho que se retrasaran, pero hasta ahora se desconocía el alcance de lo sucedido.

La familia de Mario Biondo, sobre todo sus padres, Pippo y Santina, son los que están luchando por demostrar que no se trató de un suicidio, que fue la conclusión con la que se cerró el caso en España. Para ello han logrado que se vuelva a abrir en Italia y que un juez autorice esta autopsia, pero la cosa no termina ahí. LOOK ha podido confirmar que han sido ellos los que tras conocer los resultados del citado examen forense han interpuesto una denuncia a la policía y hay un hecho que se ha considerado lo suficientemente relevante como para que lleve casi tres meses investigándose y se haya pedido a los padres que guarden silencio.

Ellos, normalmente, van publicando en sus redes sociales los avances de la investigación o hablan con cualquier periodista interesado, pues creen que dar difusión al caso hará que no quede en el olvido. Sin embargo, esta vez, Santina, con la que nos hemos puesto en contacto, se muestra cauta y reservada. De sus pocas palabras, hay una frase que llama especialmente la atención, Santina dice que “es un hecho muy grave que confirma el homicidio”.

No es la única investigación en curso

La familia del cámara también mantiene abierto un proceso en Madrid. El pasado 16 de enero fue admitida a trámite una querella que habían presentado contra el forense que ordenó y firmó el levantamiento de cadáver y la autopsia inicial del cuerpo. Este paso llenó de esperanza a los padres del fallecido que afirmaban entonces a este digital que: “nos sentimos muy bien, hay que ir poco a poco, y toda la verdad verá la luz”.

Un caso interminable

De manera que, con todas las novedades sobre la mesa, lo único que es evidente es que se trata de un caso difícil de cerrar. El próximo 30 de mayo se cumplen seis años de su fallecimiento y ahora mismo, además de todos estos cabos sueltos, lo único que queda es un enfrentamiento total entre su familia y su viuda, Raquel Sánchez Silva. Ella dio por buena desde el primer momento la teoría del suicidio y rehízo su vida, no entiende la lucha de los que fueron sus suegros y preferiría dejar las cosas como están. Ellos, por su parte, creen que la presentadora no dice toda la verdad, pero lo cierto es que a fecha de hoy todavía no han logrado presentar ninguna prueba de que mienta. | [LEER MÁS: Esta es la nueva Juliana Awada que se enfrentará a la reina Letizia].