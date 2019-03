Mariló Montero: “En mi familia somos de ictus y de accidentes de coche”

Mariló Montero no quiso perderse la presentación de los carteles de San Isidro 2019 en la plaza de toros de Las Ventas, una cita que en cierto modo se vio eclipsada por el ojo morado del rey Juan Carlos. Como presentadora de televisión, Mariló quiso mandar un mensaje de apoyo a Jorge Javier Vázquez, que se recupera de un ictus que le mantuvo hospitalizado durante días. Además, la presentadora sabe bien lo que se sufre en estos casos e hizo unas impactantes declaraciones sobre su familia. Pero, por si no fuera poco, la exmujer de Carlos Herrera desveló el susto de salud que ella vivió en su etapa como presentadora de La Mañana. Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras. | [LEER MÁS: El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset]