La veterana periodista visitó el plató de 'Un Año de tu vida', programa de Toñi Moreno en Canal Sur. El reencuentro entre maestra y pupila ha dejado momentos de una gran emotividad que ya son historia de la televisión.

Una noche para el recuerdo. Así se podría titular el reencuentro televisivo de dos grandes de la pequeña pantalla. Toñi Moreno, presentadora de ‘Un Año de tu vida’ en Canal Sur, tuvo como invitada especial a María Teresa Campos. Juntas viajaron hasta 1987, año grabado a fuego para la veterana periodista, ya que empezó una de sus etapas más importantes en televisión, la que compartió junto al desaparecido Jesús Hermida. Fue, sin duda, una noche inolvidable, donde las dos protagonistas lloraron, rieron y se reconciliaron, sin antes hacerse alguno que otro reproche.

La amistad de María Teresa y Toñi viene de lejos. La malagueña fue, de alguna manera y en palabras de Moreno, su mentora. Corría el año 2004 cuando Teresa, presentadora de ‘Cada día’ en Antena 3, fichó a Toñi para que fuera una de las coordinadoras del programa. Pasaron los años y aunque sus caminos se separaron, quiso el destino que se volvieron a unir por un espinoso motivo, ya que le tocó a la presentadora catalana reemplazar a la andaluza en el mismo horario y en la misma cadena en la que se presentaba ‘Qué tiempo tan feliz’. Un momento crítico que las separó, llegando incluso a tirarse algún dardo a través de la televisión. Pero no hay nada que dos amigas genuinas no puedan arreglar, y eso fue lo que sucedió en la noche de ayer.

Toñi recibió emotiva y nerviosa a “la gran maestra”. Tras los saludos calurosos, ambas prefirieron “quitarse de encima cuanto antes” el tema que de alguna forma les había enfrentado. Moreno, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, no escatimó en elogios a la comunicadora que en su estilo directo no dudó en decirle lo que pensaba: “Para que quede bien claro de una vez: yo no me enfadé porque te dieran el programa. Me enfadé porque me pareció cobarde por tu parte no decírmelo. No habría pasado nada. Para que lo haga otra, prefiero que lo hagas tu”. Toñi se mostró feliz por el abordaje del tema y es que Teresa no paró de elogiarla durante todo el programa.

Las dos profesionales de la comunicación fueron las auténticas protagonistas del programa, que ahondó en la brillante carrera de la Campos. Pionera, ha recibido todo tipo de homenajes y honores, entre ellos dos premios Onda. Entre sonrisas y alguna lágrima, hubo también espacio para el humor. Mientras Teresa bromeó con Toñi por la sustitución al frente del nuevo programa en las tardes de Telecinco, la de Sanlucar no se quedó corta y entre carcajadas le avisaba que ya “va siendo hora que me desbloquees en el móvil”. Ambas jugaron a los dardos toda la noche pero no hay duda de que entre ellas hay cariño y respeto mutuo.

El amor y el trabajo

Espacio hubo también para hablar de los grandes amores en la vida de María Teresa. La matriarca del clan Campos siempre tuvo fama de conquistadora y no ocultó la satisfacción de tener a su lado a un hombre especial como Edmundo Arrocet. De hecho, el chileno también jugo un importante papel en la reconciliación de las dos presentadoras. Según confesó la propria María Teresa, su pareja siempre le animaba a hacer las paces con Moreno: “Llamala. La chica no tiene la culpa”, le dijo en más de una ocasión.

Para el final, Campos no quiso despedirse sin dejar dos enigmáticos mensajes, probablemente dirigidos hacia la misma persona. Por un lado, volvió a ser tajante en que a ella no la retira nadie, ya “que debe ser el público el que me tiene que despedir”. Y dejó un aviso: “He escrito siete libros. Igual escribo un octavo contando lo que he vivido en los últimos tiempos”. Genio y figura.