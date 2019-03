La última llamada bomba de María Teresa Campos para anunciar algo importante

El contrato de María Teresa Campos con Mediaset llega a su fin y las especulaciones en torno a su futuro no cesan, alimentadas por ella misma

La finalización del contrato que unía a María Teresa Campos con Mediaset ha llegado a su fin este mes de marzo. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Por un lado, que la veterana presentadora está un poco más lejos de su deseo, que no es otro que presentar un último programa antes de su jubilación. Pero por el otro, que la rumorología en torno a su futuro profesional se dispara.

Las especulaciones sobre si conseguirá aumentar su vínculo contractual están siendo alimentadas por ella misma. Una llamada suya a ‘Sálvame’ ha servido para tal fin. María Teresa llamó a Terelu Campos en pleno directo para aclarar su ausencia en el desfile de la línea de ropa de Edmundo Arrocet. Casualidad o no, dejó un comentario muy enigmático que no ha pasado desapercibido: “Ayer estuve allí en Telecinco y me hizo mucha ilusión veros a muchos de vosotros”.

¿Qué hacía en los estudios de Mediaset la malagueña? Hay quien sostiene que está teniendo diferentes reuniones para agotar sus últimas posibilidades de volver a presentar. Otra versión es que esté finiquitando los últimos flecos tras el vencimiento de su contrato. Con negociación o sin ella, el mero hecho de que la presentadora pise las oficinas de Telecinco es noticiable por sí solo.

Desde que se canceló 'Qué Tiempo Tan Feliz', hace ya dos años, María Teresa Campos no ha encontrado acomodo en la pequeña pantalla. Tampoco ha tenido suerte con otros proyectos como su colección de zapatos para mujeres o su disco de boleros junto a su pareja. No obstante, su jubilación no va a peligrar y apunta a ser dorada. 'Vanitatis' apunta a que su patrimonio global podría estar cifrado en unos cinco millones de euros.