María Teresa Campos: “no soy la reina de la televisión, soy la reina de mi casa”

La presentadora acudió a la presentación del libro de Risto Mejide y se mostró tajante sobre su situación actual

A un mes escaso de que el contrato entre María Teresa Campos y Telecinco llegue a su fin, la veterana presentadora acudió ayer a la presentación del libro de Risto Mejide, donde se encontró con numerosos rostros de Mediaset.

Con motivo del estreno de su nieta, Alejandra Rubio, en MTMAD, la madre de Terelu Campos fue presentada por los periodistas y la orgullosa abuela no dudó en comentar qué le parece la nueva faceta de su nieta. “El canal no lo he visto pero hemos estado rodando un capítulo en mi casa“.

Ante tal afirmación, los reporteros quisieron saber si María Teresa le daba algún consejo a Álex, a lo que ella respondió que se los da sin que se los pida. Entre risas, una periodista contestó a la matriarca de las Campos que “no todo el mundo tiene como abuela a la reina de la televisión”, una afirmación que la presentadora rebatió con un rotundo: “no soy la reina de la televisión, soy la reina de mi casa”.

Si con estas palabras María Teresa quiso dejar patente su malestar por no tener un hueco en la parrilla televisiva es algo que solo ella sabe, pero lo cierto es que la afirmación fue lanzada a escasos metros de Paolo Vasile, el directivo de Mediaset que podría cambiar el rumbo de la carrera de María Teresa.