Mucho se ha hablado de la caducidad del contrato de María Teresa Campos con Mediaset y ahora ella misma da la última hora sobre este delicado asunto

¿Esta María Teresa Campos a punto de finalizar su contrato con Mediaset? Esa es la pregunta que está en el tintero desde hace muchísimos meses y es que son varios los mentideros que aseguran que la reina de la mañana está más cerca que nunca de su ocaso televisivo. Desde la cancelación inesperada de ‘Qué tiempo tan feliz’, la matriarca del clan más famosos de la televisión nacional no ha vuelto a pisar un plató y no será porque no lo desea.

Ahora, ha querido despejar los rumores en torno a este asunto ella misma. Lo ha hecho con unas palabras en ‘Es la mañana de Federico’, a la subdirectora del espacio, Isabel González: “No es cierta esa información. No he terminado la relación contractual con Mediaset”. Además ha tildado de “invención” el hecho de que haya finalizado su contrato. La veterana periodista se resiste a dar por terminado su ciclo en la pequeña pantalla, por mucho que no parezca que entre los planes del gigante de comunicación esté darle un nuevo programa.

Hasta el momento, María Teresa Campos se ha tenido que conformar con apariciones esporádicas en el reality que protagonizan sus hijas. De momento está tranquila, esperando acontecimientos. Los últimos meses los ha pasado cuidando de Terelu Campos, que se recuperaba de sus intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, a nadie se le escapa que la andaluza tiene nostalgia de su tiempo pasado y que no hay nada que le haría más ilusión que despedirse de la parrilla televisiva conduciendo su último programa. En este sentido, los próximos meses serán claves para conocer qué pasa con María Teresa y su contrato.

[LEER MÁS: Amaia dinamita su última oportunidad de un final feliz con Alfred]