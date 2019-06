María Teresa Campos se ha encontrado en el punto de mira durante muchos meses. La relación contractual de la malagueña y Mediaset llegó a su fin a comienzos de este mes de abril después de que hace dos años terminara ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ y, aunque muchos pensaban que llegaría un proyecto televisivo para ella, este no tuvo lugar. Una situación que dejó a la comunicadora muy mal sabor de boca tras más de dos décadas unidos profesionalmente y sobre la que ahora se ha querido confesar públicamente. “Jesús Hermida siempre ha contado eso de ‘me quedo siete meses cobrando, pero en el pasillo’. Un poco como ahora, pero esto ha sido dos años y pico. Ya gracias a Dios estoy liberada, yo no veía el momento de que se acabara. Mientras que lo tenía yo no podía trabajar en otro sitio. Ni quiero nada ni nada”, ha comenzado diciendo la periodista en el programa de radio ‘Julia en la onda’ junto a Julia Otero y Borja Terán este lunes.

Aunque es cierto que en alguna ocasión María Teresa había lanzado alguna indirecta en sus apariciones públicas dirigidas a un claro destinatario, Paolo Vasile -consejero delegado de Mediaset-, nunca había sido tan clara respecto a este asunto como hasta ahora. Quizás verlo con cierta distancia haya tenido algo que ver. “Era un contrato por dos años y terminaba en abril y hasta ese momento no podía buscar nada. En mi ignorancia legal pensaba que si me contrataban me daban trabajo, pero si no te lo dan mejor no hacerlo porque te desacreditan a nivel profesional no dándole trabajo”, ha continuado sin ningún tapujo.

Una entrevista que ha durado más de media hora y en la que ha tratado de calmar también las aguas, esas que tantas veces le han hecho copar titulares. "Si yo lo llego a saber les digo déjalo me busco otra cosa, pero en ese mismo momento… Seguramente lo hizo con buena intención y yo le voy a tener aprecio toda la vida. Hablo de Vasile, le tengo aprecio y cariño y lo voy a tener siempre", ha añadido la comunicadora. Una ruptura profesional -la de Telecinco y María Teresa- que le deja vía libre para comenzar nuevos proyectos profesionales. A pesar de que todavía no hay nada oficial, son muchos los rumores sobre su reincorporación a la televisión. ¿Es en un canal autonómico?, ¿será de contenido político? Son muchas las incógnitas que todavía no tienen respuesta, pero María Teresa Campos ha querido confirmar que cuando el río suena, agua lleva. "Vamos a llamarle runrún. Me tengo que callar todavía, pero espero que en breve te lo pueda contar. Me verán desde Madrid o de Barcelona (refiriéndose a si es televisión nacional). Estoy harta de estar sentada en el sofá que tengo en mi cuarto".