La artista reconoce estar abatida tras la muerte del que fue uno de sus grandes amigos.

El fallecimiento de Rafael Serna ha conmocionado a todo su círculo, en especial a la ciudad de Sevilla. El artista ha muerto a los 53 años de edad a consecuencia de una larga enfermedad, desaparición que deja un hueco irremplazable en la capital hispalense. El himno del centenario del Betis o la canción ‘Se te nota en la mirada’ son algunos de los temas más célebres que este compositor ha dejado como legado. Canciones entre las que también está el que ha sido el mayor éxito de María del Monte, ‘Cántame’. Esta sevillana fue el trampolín definitivo para la cantante, canción con la que logró copar las listas de éxitos y con la que alcanzó el punto más álgido de su carrera musical. Look ha contactado con la artista para conocer cómo se encuentra tras la muerte del hombre que consiguió que su nombre fuera conocido en todo el país. Un momento muy complicado en el que la sevillana ha querido ensalzar la figura del compositor de su gran ‘hit’.”Estoy muy triste“, dice a este medio.

“Conozco a Rafael desde que éramos pequeños. No teníamos una simple relación de compositor y artista, nuestra amistad iba mucho más allá”, confiesa la cantante a este digital. Con un tono de voz que delataba la pena que la invade tras conocer la muerte de Serna, María del Monte ha recalcado la importancia que este hombre ha tenido en su carrera musical. Una huella imborrable de la que se siente muy orgullosa. “Ha sido un artista maravilloso, autor de uno de mis mayores éxitos musicales, ‘Cántame’, y hemos trabajado muchísimo juntos. Para mí, formaba parte de mi familia“, ha añadido la cantante de sevillanas momentos antes de partir al tanatorio del artista.

Los otros famosos que rinden homenaje a Rafael Serna

María del Monte no ha sido la única que ha dedicado unas palabras a la figura de Rafael Serna. Look ha hablado también con Carmen Tello, que también ha querido sumarse a homenajear al famoso compositor. “Ha sido un ciudadano ejemplar, llevaba con él la esencia de Sevilla. Un buen cofrade, un artista excepcional y una buenísima persona”, dice la esposa de Curro Romero, que revela cómo se encuentra el torero tras el fallecimiento del que era uno de sus mejores amigos: “Curro está muy triste, consternado. Ha sentido muchísimo su muerte”. Además de los famosos ya mencionados, otras figuras del arte, los medios de comunicación y el espectáculo han querido dedicar unas palabras a Rafael Serna a través de las redes sociales. Espacio que han aprovechado para poner en valor el legado que deja tras su desaparición. “Era un tipo simpático y gamberro. Siempre estábamos de broma y me encantaba meterme con él. Enamorado de Sevilla y de sus cosas, poca gente le ha cantado con más corazón. Le echaremos mucho de menos, pero su obra nunca morirá, es eterna. Descansa en paz amigo“, escribía José Manuel Soto en su perfil de Twitter.

Carlos Herrera, gran enamorado de Sevilla y amigo de Rafael Serna, también se ha sumado a manifestar su pesar a través de las redes sociales en un tuit. Gesto que denota el gran cariño que profesaba hacia el compositor.

Una desaparición temprana que la ciudad de Sevilla llora este martes 26 de febrero. Fecha que se adelanta a la Semana Santa que tantas veces inspiró al que, durante décadas, ha sido una de las figuras artísticas más reconocidas de la capital de Andalucía.