Que pena venir para despedirte papá. Que difícil asimilar viéndote la semana pasada disfrutando de la semana santa con la familia y que hoy ya no estás. Que vacío dejas, tan grande como tú. Voy a recordarte como un padre orgulloso de sus hijas, como un marido enamorado hasta las trancas de su mujer. Voy a recordarte contándole a tus yernos tus batallas de tu época de futbolista y tu viaje a las Vegas. Voy a recordarte bromeando con tus nietos. Voy a recordarte SIEMPRE papá. Descansa en paz. 🙏