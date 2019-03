La vida de María Jesús Ruiz tiene episodios como para hacer un libro y ahora la ex Miss ha querido relatar cómo vivió uno de los más oscuros

María Jesús Ruiz tiene la capacidad de dejar a todos con la boca abierta cada vez que cuenta alguno de los episodios de su vida. Su vida se asemeja a la de una estrella de Hollywood, con dramas y éxitos repartidos a partes iguales. José María Gil Silgado ha sido uno de los hombres que ha marcado su vida para bien y para mal. Tanto fue así que ambos vivieron su amor en Panamá durante un tiempo. En plena recta final de ‘GH DÚO’, la ex Miss ha querido recordar cómo vivió aquella etapa, que recuerda con una sonrisa, pero donde tuvo que hacer frente a uno de los tragos más amargos: la detención de Gil Silgado por la Interpol que forzó el regreso anticipado e involuntario de ambos a España.

Durante ese tiempo, María Jesús Ruiz fue muy feliz y así se lo ha contado a sus compañeros: “Yo trabajé mucho. Hice ‘Dancing with stars’, el ‘Mira quién baila’ en versión americana. Me vine de allí porque a mi pareja le detuvieron y se lo trajeron para acá”. Entonces, Kiko Rivera le preguntó por qué se volvió si le iba tan bien: “No, volví porque nació Albita y ya estaba yo con la niña…. ¿Y ya qué? Me vi sola. Además, me salió para hacer un musical de Romeo y Julieta. Yo hacía de Julieta, maravilloso. Pero me tuve que venir”, explicó.

Alejandro Albalá, Juan Miguel y el resto de finalistas de GH DÚO escuchaban atentamente el discurso de la de Andújar: “Yo tenía dos ambientes. Yo me iba todos los jueves con las españolas de allí a cenar y luego nos íbamos de rumba. Y luego yo tenía mi sociedad española, que estaba muy bien posicionada porque había chicas que trabajaban allí en inmobiliarias. Luego tenía a la gente de la tele. Yo me movía muy bien. Esa época la recuerdo muy bonita. Lo que pasa es que estuvo muy enturbiada, muy enturbiada. Por mí, individualmente como persona trabajadora, tuve mucha suerte”, comentó.

Por último, María Jesús Ruiz se refirió al padre de su primera hija, Gil Silgado: "Él tuvo cosas de inmobiliarias pero no le funcionó. Yo estuve muy enamorada de ese hombre, yo lo veía y veía a Dios", concluyó.