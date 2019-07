El mal perder de Mónica Hoyos tras ser expulsada de ‘Supervivientes’

La concursante mostró su peor cara tras conocer que se quedaba a las puertas de la final.

No ha podido ser. Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de la gran final de ‘Supervivientes 2019’. La concursante se batía contra Fabio y la suerte estaba echada. No por esperarlo la pena fue menor. Mónica perdió su gran oportunidad y no podía habérselo tomado peor. Los momentos que se vivieron en la palapa quedaran grabados en la retina de muchos seguidores del programa y es que según Jorge Javier Vázquez, la ex de Carlos Lozano no estuvo a la altura.

Mónica se mostró peor que nunca. Con rostro desencajado, no quiso o no supo asimilar bien su derrota. Al conocer que era la expulsada lo lamentó y mucho y no entendió el comportamiento de Fabio al celebrar su permanencia: “Está muy bien que lo celebre aunque yo no lo hubiera hecho. Ahora dirán que soy una gran superviviente pero se que no lo sienten”. Ante las palabras de la concursante, una voz con autoridad dio el toque de atención: “Mónica, has sido una gran superviviente pero te lo acabas de cargar. Hay que resetear y seguir adelante.”, dijo Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, ni con esas. Mónica siguió en sus trece y no dio el brazo a torcer. Con gesto altivo y con muy mal perder se despidió de sus compañeros. Al final, la sentencia del presentador: