Kiko Matamoros traspasó su deuda con Hacienda a Makoke, pero la exazafata está muy tranquila y tiene una estrategia para no hacer frente al pago.

Diez meses después de protagonizar la separación matrimonial más polémica de los últimos tiempos, Kiko Matamoros y Makoke siguen enfrentados por rencillas pasadas. Últimamente, sus problemas pasan por las deudas con el fisco. Hace algunos días, la revista ‘Semana’ publicaba que Hacienda le había reclamado a la exazafata de Telecinco un millón de euros después de que su exmarido, Kiko Matamoros, le traspasara su deuda con la Agencia Tributaria.

Después de que el pasado fin de semana no quisiese hablar del tema en televisión, Makoke ha puesto los puntos sobre las íes durante su último acto promocional. La malagueña está convencida de que los ataques de su exmarido van a caer en saco roto porque “solo quiere hacerme daño”. Makoke parece tener una estrategia para combatir el pago procedente de su marido que le reclama Hacienda: “Me voy a mantener fiel a lo que he dicho, no es cierto como lo ha contado Kiko. Lo que tenga que pasar será una decisión de la Agencia Tributaria, que esta haga lo que tenga que hacer con las leyes por delante”.

Sorprende sobremanera la tranquilidad con la que Makoke afronta esta batalla judicial contra Matamoros: “Mis aguas están muy calmadas, las de otras personas no sé, pero las mías están calmadas. Estoy muy feliz y muy contenta con todo. Las cosas que se dicen yo no las he dicho ni las he puesto en mi boca, cada uno que hable con su verdad. Yo estoy tranquila”.

Eso sí, se muestra profundamente dolida con el que un día fue hombre de su vida: “No me esperaba esa reacción. No entiendo por qué, ¿para hacer daño? Cuando de repentes cambias y dices… Él sabrá”. Por si acaso, Makoke sigue teniendo a la venta su chalé en La Finquilla por 2 millones de euros, un colchón económico en caso de que la Justicia no le dé la razón.