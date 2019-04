Macarena Gómez es muy activa en Instagram y ha compartido con sus seguidores una imagen junto a un animal muy poco común en España

Macarena Gómez es, además de una de las actrices más queridas del panorama, una mujer original donde las haya. Espontánea, escurridiza y con un gusto exquisito para la moda, la mujer de Aldo Comas acaba de revolucionar las redes sociales con su última ocurrencia.

Ayer, con motivo del cumpleaños de Aldo y del hijo que tienen en común, la familia estuvo en una granja y terminó comprando tres alpacas. Aunque Macarena solo ha posado con uno de los ‘nuevos miembros de su familia’, Comas ha sido quien ha desvelado que fueron tres los animales que adquirieron.

El hecho de que estos animales no sean considerados domésticos ha causado un gran malestar entre los seguidores de la pareja, que no han dudado en dejar sus opiniones en ambas publicaciones. “¿No mejor en libertad ?”, “Cuídala, es un ser vivo, no un capricho…”, “Qué frívolos. Pobre animal, no es un juguete. Espero que sea una broma…”, “Pero qué necesidad? Me parece una excentricidad, me da penita el animal”.

Por ahora ni él ni ella han contestado a sus 'followers' para pronunciarse, aunque lo cierto es que también hay seguidores que aplauden su original aumento de familia y aseguran que, a partir de ahora, lo pasarán en grande.