Lucía Bosé respira tranquila tras ser absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid. La italiana había sido acusada de apropiarse un boceto de Picasso que no le pertenecía.

Un año y medio después, la pesadilla ha terminado para Lucía Bosé. La madre de Miguel Bosé ha sido absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid de la acusación de apropiación indebida, y este digital ha podido hablar con ella en exclusiva para conocer cómo ha recibido la noticia.

Hay que recordar que la actriz italiana fue denunciada por las sobrinas de Reme, la mujer de confianza que había trabajado toda su vida como empleada doméstica en casa de la matriarca del clan. Según ellas, Lucía había vendido un dibuj de Picasso que, en realidad, pertenecía a su tía y por tanto reclamaban ante la justicia el dinero que los Bosé se habían embolsado gracias a la venta.

En todo momento Lucía Bosé se mostró de lo más tranquila y su versión siempre fue la misma: “el cuadro era mío”. Hoy, ya absuelta por la justicia, Lucía se muestra feliz con la noticia y generosa con quienes la acusaron, a quienes ya ha perdonado.

Look: ¿ Cómo ha recibido la noticia de su absolución?

Lucía Bosé: stoy muy contenta, ahora lo que me falta es mi curriculum es la cárcel, pero la evitado . ¿Ahora quien me quita a mi de ladrona? Espero que vosotros os portéis bien.

L: Todo el mundo confiaba en su inocencia

LB: Era obvio que no soy una ladrona. Hay gente muy mala que no sabe por dónde atacarte. Encima de que haces el bien te devuelven el mal, pero ellos pagarán.

L: Y ese cuadro….

LB: No es un cuadro, es un dibujo.

L: Pero si lo tenía usted desde hace tanto tiempo ¿por qué lo denuncian ahora?

LB: Eso es lo que me pregunto yo. Lo han tenido en sus manos cada vez que lo llevaba a exposiciones, de hecho ha estado en muchas. De repente les da por decir que se lo he robado. Se pensarían que valdría una fortuna, pero no es un cuadro, es un ‘dibujito’ hecho con las pinturas de los niños. Es que hay gente mala.

L: ¿En alguna ocasión tuvo miedo de perder el juicio?

LB: No, ningún miedo. Yo estaba segura de que las ganaba porque era imposible que lo hicieran ellas. Además se contradecían todo el rato en el juicio. Decían que el dibujo estaba colgado y eso es mentira, porque siempre ha estado entre carpetas con recuerdos. Cuando hicimos la exposición fue cuando lo sacamos. Ha estado en casa, nunca lo ha ocultado… pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que perdonar.

L: ¿Usted las perdona?

LB: Yo las he perdonado ya porque sabia que era imposible que ganaran. los jueces han sido muy amables y muy correctos.

L: una cosa que se ya se ha quitado de encima

LB: Pues sí. Lo peor ha sido la incomodidad de levantarme a las seis de la mañana e ir a declarar. Con 88 años que tengo yo ya no estoy para eso. Los abogados me han defendido muy bien.

L: ¿Había tenido alguna vez problemas con la justicia?

LB: No, esta ha sido la primera vez en mi vida, me faltaba en mi curriculum…

L: ¿Sus hijos están contentos?

LB: Supongo, he hablado con ellos y están contentos todos.

Así, Lucía Bosé demuestra una vez más que ni la edad ni las falsas acusaciones podrán con ella y lo hace tirando de sentido del humor y casi lamentando que, finalmente, no sumará la cárcel a su intensísima biografía.