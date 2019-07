Se recrudece la guerra entre los Alba: Cayetano no comparte para nada la gestión del ducado de su hermano Carlos

La muerte de Cayetana Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba, supuso un punto de inflexión no solo en el ducado del que era titular y que ahora ostenta su primogénito, Carlos Martínez de Irujo, sino en la relación entre todos sus hijos.

Cayetano y Eugenia siempre fueron los más abiertos de los descendientes de la Duquesa y han sido ellos, junto a Carlos, quienes han compartido en un documental sus impresiones sobre el pasado, presente y futuro de la Casa de Alba, quienes se han sincerado acerca de cómo fue crecer siendo quienes son y también quienes, con el corazón en la mano, se han confesado sobre la situación actual que están viviendo.

En el último capítulo de ‘Lazos de Sangre’ Cayetano ha desvelado que es él quien, tras la muerte de su madre, se quedó en la habitación que era de su madre. Siempre transparente, el exmarido de Genoveva Casanova no ha dudado en reconocer que “no comparte para nada la gestión de la Casa de Alba” que está haciendo su hermano, además de insistir una vez más en la manera distante que tuvo Doña Cayetana de educarles: “mi madre era mucho más dura, nos saludaba muy cariñosa pero lo único que hacía era darnos las instrucciones del día”.

Eugenia Martínez de Irujo en #LazosIrujo dixit: "Los egos y los aires es que no puedo soportarlos, es algo que me pone enferma. No sé…" 📺Mañana a las 22:40h en @La1_tve //@tve_tve @MediaTesseo pic.twitter.com/L9WmTQBiNU

