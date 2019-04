Lara Álvarez habla abiertamente sobre todos los asuntos de interés de cara al inminente arranque de 'Supervivientes 2019'. ¿Irá Isabel Pantoja? ¿Presentará Jorge Javier Vázquez? Lara resuelve todas las dudas.

Si hay alguien que conoce bien cómo funciona ‘Supervivientes’ esa es Lara Álvarez. La presentadora ha protagonizado este lunes la habitual promoción de la nueva edición que arranca en breves semanas. LOOK ya ha podido confirmar en exclusiva la lista de concursantes antes de que la misma productora del reality la haga oficial. Unos días antes de coger un vuelo rumbo a Honduras, la asturiana solventa las dudas respecto al formato aunque sin mojarse demasiado.

Lara Álvarez sostiene que este año se va “como loca, con una sensación muy positiva y eso que es el año que menos información nos han dado a todos del concurso. Va a ser la edición de las sorpresas, de hecho, el último concursante no se sabrá hasta la primera gala”. Respecto a los rumores que incluyen a Isabel Pantoja dentro de la nómina de concursantes de ‘Supervivientes’, Lara se muestra tibia: “Sería la bomba, me encantaría y la recibiríamos con los brazos abiertos. Daría mucho juego y se dejaría la piel en las pruebas. El único dato que yo tengo es el que tienen los espectadores, yo cotilleo pero ni la productora y la cadena no sueltan prenda. Sería sorprendente que viniera”.

Otro asunto candente es saber si estará Jorge Javier Vázquez presentando esta edición ya que a día de hoy se recupera en casa del aneurisma y posterior ictus que sufrió. Lara Álvarez lo tiene claro: “Confiamos en que esté Jorge como presentador porque él siempre dice que es el programa que le da la vida y ‘Supervivientes’ tiene también chispa por él. He hablado con él, está reposando y lleno de fuerzas e ilusión. Estará seguro“.

La presentadora asegura que no sabe más que cualquier espectador, pero tiene claro que “Colate va a ser el gran desconocido por descubrir porque nunca le hemos visto en este tipo de formato”. Cuando se le pregunta qué formato le resulta más difícil presentar, si ‘GH’ o ‘Supervivientes’, Álvarez confiesa que “son diferentes porque aunque tengas que conocer a las personas que viven 24 horas bajo cámaras, no tiene nada que ver. Tienes otras tramas. ‘Gran Hermano’ tiene una parte psicológica muy potente por aguantar en la casa y ‘Supervivientes’ es hacer frente a unas condiciones extremas que no has vivido en tu vida”.

De lo que no quiere hablar es de su romance con su profesor de baile. ¿Se va enamorada a la isla? “Me voy a la isla con muchas ganas de descubrir el casting e ilusionada”, apunta una Lara Álvarez que no es muy dada a dar grandes titulares. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | Esta es la lista de participantes de la próxima edición de ‘Supervivientes’].