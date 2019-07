Lara Álvarez continúa la aventura: ahora la superviviente es ella

Lara Álvarez disfruta como nadie de 'Supervivientes' y antes de retomar su vida normal ha decidido desconectar en un paraíso distinto

Lara Álvarez es uno de los pilares clave se ‘Supervivientes’. La presentadora lleva años siendo la cara amable del concurso, la sonrisa que recibe a los concursantes en sus momentos más complicados y el ojo que todo lo ve en ‘Honduras’.

Tal y como ocurre con los concursantes, la asturiana vive alejada de sus seres queridos y sus rutinas durante los tres meses que dura el programa por lo que nada más llegar a España se le acumulan los planes. Lejos de quedarse en casa o viajar a su Asturias natal, hoy Lara ha sorprendido a sus seguidores de Instagram desvelando la nueva escapada que ha realizado.

Marrakech ha sido el destino elegido por la ex de Fernando Alonso. Un nuevo paraíso por descubrir durante un viaje cuya duración aún no se conoce. Si está sola, con amigas o con su inseparable hermano es algo que todavía Lara no ha desvelado, pero su frecuente actividad en redes sociales hace preveer que, dado que ya no está con Dani Miralles, pronto se sabrá.