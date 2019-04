Kiko Rivera ya está preparado para defender a Isabel Pantoja en el arranque de 'Supervivientes', pero está bastante molesto con las últimas palabras de su hermana Chabelita. Tanto es así que la deja en último lugar dentro de la familia

Este jueves 25 de abril arranca ‘Supervivientes 2019’ con la gran atracción de ver a Isabel Pantoja en acción dentro de la isla. En España, Kiko Rivera ya está preparado para defender en plató a su madre. Unas horas antes de la gala, el DJ llegó a Madrid, acompañado de Irene Rosales para ejercer de escudo de su progenitora. Aún no se cree la aventura en la que se ha embarcado su madre: “Todavía no asimilo que mi madre esté en ‘Supervivientes’, estoy deseando verla”. Sin embargo, Kiko viene de su casa bastante enfadado con las últimas palabras de su hermana, Isa Pantoja, en la revista Lecturas en las que dejaba entrever que era la debilidad de su hermano y que Irene debía aceptarlo así. Palabras que no han gustado nada a Kiko y que responde de manera contundente en nuestro vídeo. ¡No te lo puedes perder!