Kiko RIvera desvela en una conversación con Alejandro Albalá la ingente fortuna que llegó a amasar y que perdió de golpe. La cifra es escandalosa.

A golpe de confesión, Kiko Rivera se ha ido ganando poco a poco la simpatía de la audiencia en GH DÚO. Primero fueron sus adicciones, después su quiebra económica y ahora se ha atrevido a poner cifra a todo el dinero que ha despilfarrado durante su vida. En una conversación en el jardín con Alejandro Albalá -quien fuera su cuñado- el dj se ha abierto en canal para terminar desvelando la importante cantidad que se le ha ido de las manos.

“Desde los 17 o 18 años ganaba dinerales. Sé lo que es tener dinero y no tenerlo. Llegué a tener seis coches en casa, ¡seis!”, explicaba el hijo de Isabel Pantoja. Pero la mayor confesión estaba por llegar: “Luego me llegó el palo. He malgastado mucho, Alejandro, mucho. He ganado más de tres… Mucho más de tres, casi llegando a cinco millones“.

Un error del pasado y que Kiko Rivera se ha esforzado por corregir, sobre todo con la ayuda de Irene Rosales: “Yo podía ahora tener todas mis cosas bien. Pero bueno, da igual, ahora hay que recuperar. Que mis hijos no tengan que comerse el marrón de su padre. Es lo único que quiero. Para mí es un milagro poder estar aquí”, refiriéndose a su concurso en GH DÚO. Sin embargo, no todo va a ser de color de rosa porque ya se ha sabido que todo el dinero que gane durante el reality ya está embargado por Hacienda, que le

solicita 3.365,80 euros de principal, más otros 1.010 euros presupuestados para intereses y costas sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Sus extravagancias eran tales que llegó a tener guardada una moto de agua en su casa de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, tal y como ha desvelado su prima Anabel Pantoja. No hace falta recordar que es un objeto de difícil utilización en la capital andaluza.

En este sentido, el artista se mostró la semana pasada muy arrepentido de no haber podido pagar la fianza para sacar a su madre de prisión. Malas decisiones que Kiko Rivera espera no volver a tomar jamás.